Violenza contro le donne

Violenza contro le donne, a Palermo il 24 novembre momento di approfondimento e confronto con Fnp Cisl

''La Violenza una responsabilità sociale'' il momento di approfondimento e confronto organizzato dalla Federazione Pensionati della Cisl e dal suo coordinamento Donne.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2023 - 10:39:59 Letto 795 volte

Si terrà venerdì 24 novembre alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il momento di riflessione e approfondimento sul tema anche in presenza di chi la contrasta ogni giorno, dal titolo “La Violenza una responsabilità sociale”, organizzato dalla Fnp Cisl Palermo Trapani unitamente al suo coordinamento delle Politiche di Genere e con la partecipazione di Anteas di Palermo e Trapani e della Cisl Palermo Trapani.

Nel dettaglio alle ore 9 presso il Cinema LUX di Via Francesco Di Blasi, 25 a Palermo sarà il film di Paola Cortellesi “C’è ancora un domani”, ad aprire la giornata che continuerà dalle ore 12 con la tavola rotonda. Parteciperanno Marianna D’Agostino Responsabile del Coordinamento Politiche di Genere Fnp Cisl Palermo Trapani che introdurrà i lavori, il Questore di Palermo Vito Calvino che porterà la testimonianza delle forze dell’ordine nel contrasto quotidiano al fenomeno della violenza contro le donne; la sociologa Miccichè Giovanna, il responsabile del SIULP Palermo Francesco Quattrocchi, Giovanna Badalamenti Responsabile Regionale delle Politiche di Genere della Fnp Cisl Sicilia, Federica Badami segretaria territoriale Cisl Palermo Trapani, Eugenio Paolizzo e Vincenzo Asaro presidenti Anteas Palermo e Trapani, concluderà i lavori Maria Rosaria Aquilone segretaria generale Fnp Cisl Sicilia, mentre a moderare sarà Armando Zanotti Segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani.

“La violenza va contrastata unendo le forze – afferma Zanotti -, bisogna affrontare il tema quotidianamente affinché le vittime non si sentano sole e allo stesso tempo per costruire una rete sociale per proteggerle e salvarle. Perché il 25 novembre non è solo un giorno della memoria delle tante, troppe vittime ma soprattutto un giorno per ribadire il nostro impegno e il nostro No ad ogni forma di violenza contro le donne” .

Fonte: Cisl

