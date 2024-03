WWF: a Cefalù si spengono le luci per l'Earth Hour 2024

Earth Hour

WWF: a Cefal¨ si spengono le luci per l'Earth Hour 2024

L'Earth Hour Ŕ la pi¨ grande manifestazione a livello mondiale del WWF International e si svolge alla stessa ora in tutto il nostro pianeta!!

20/03/2024

Appuntamento a Piazza Duomo a Cefalù dove sabato 23 marzo alle 20:30 si spegneranno le luci e si accenderà la speranza per un futuro in armonia con il pianeta in cui viviamo, con tutti gli esseri viventi, piante, animali che in esso dovrebbero vivere in armonia.



Organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale della cittadina normanna, durante l'ora di buio la piazza sarà accesa da suggestivi con giochi di luce.



+Azioni -CO2: diamo un futuro al nostro futuro!

La natura ha un ruolo fondamentale per la nostra vita e per fronteggiare il cambiamento climatico.

Ogni nostra azione è determinante per poter dare un contributo alla lotta alla crisi climatica e in questo modo tutelare il Pianeta e la nostra salute, oggi e per le generazioni future. In ogni nostra azione è coinvolta la natura, per questo ti chiediamo di unirti a noi e regalare il tuo tempo al futuro del Pianeta.



Il 23 marzo alle ore 20.30 torna l’Ora della Terra, un’ora che potrebbe cambiare i prossimi decenni: molto più di un evento, la ricetta per un futuro di benessere. Unisciti a noi.

Con il tuo gesto simbolico, insieme a quello di migliaia di persone nel mondo, farai sentire la tua voce per un futuro più giusto e sostenibile per tutti.

Fonte: WWF

Fonte Immagine: WWF

