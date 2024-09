14° Memorial Podistico Salvo D'Acquisto, divieti e strade chiuse in via Libertà

mobilitÓ

14░ Memorial Podistico Salvo D'Acquisto, divieti e strade chiuse in via LibertÓ

L'ufficio Traffico e MobilitÓ ordinaria del Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza di limitazione della circolazione veicolare e pedonale in via LibertÓ e altre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/09/2024 - 10:05:11 Letto 891 volte

L'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento del “14° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto e 7° Criterium Europeo Interforze - Gara Nazionale ACSI - Prova Challenger Biorace 2024", che si terrà a Palermo il 21 e 22 settembre 2024, ha emesso un'ordinanza di limitazione della circolazione veicolare e pedonale in via Libertà e altre.

Il provvedimento ordina:

VIA DELLA LIBERTA’ - carreggiata centrale del tratto compreso tra la via Notarbartolo (esclusa) sino a piazza Castelnuovo (esclusa) come da planimetria allegata all'ordinanza:

Chiusura al transito veicolare dalle ore 07:00 alle ore 13:00 del 22 settembre 2024 e, comunque, sino a cessata esigenza; (Carreggiate laterali) – Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato Dx rispetto al senso di marcia;

Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi all’interno dell’area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso di che trattasi. I veicoli provenienti da via G. La Farina/Mordini avranno l’obbligo di svoltare a destra per la corsia laterale di monte di viale della Libertà;

Piazza Mordini, per i giorni 21 e 22 settembre 2024, solo carreggiata lato hotel, lasciando libera la carreggiata stradale tra via la Farina e via M. Ugo e la carreggiata di accesso da centrale a laterale di via Libertà lato monte: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta con chiusura al transito veicolare dalle ore 09,00 del 21/09/2024 alle ore 13,00 del 22/09/2024, e fino a cessate esigenze, per la posa di n° 10 gazebi, la chiusura sarà estesa solo lato Hotel Excelsior “lato monte”;

Piazza Francesco Crispi, intera carreggiata lato Giardino Inglese, per il giorno 22 settembre 2024, durante e per tutta la durata della manifestazione, chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7,00, fino a cessate esigenze, per la posa di n° 1 gazebo e n° 4 bagni chimici e 1 posto ambulanza; le due aree stradali sopra riportate dovranno essere opportunamente transennate e visibili sia di giorno sia di notte.

Il circuito della manifestazione sarà transennato a cura della organizzazione e sarà consentito il transito negli attraversamenti di via Archimede/via Siracusa, via Turati/Dante sotto stretta sorveglianza dell’organizzazione.

Si confermano i divieti previsti dalla O.D. n° 94 del 23/01/2017 relativamente alla carreggiata centrale di via Libertà, nel tratto compreso tra p.zze Mordini/Crispi (esclusa) e p.zze R. Settimo/Castelnuovo (esclusa), che resteranno in vigore al cessare dei provvedimenti relativi all’evento “14° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto e 7° Criterium Europeo Interforze” - Palermo 22/09/2024.

I mezzi pubblici di trasporto A.M.A.T. e i mezzi di trasporto extraurbano provvederanno alla modifica ove necessario dei percorsi delle linee di trasporto pubblico ed extraurbano durante il periodo della manifestazione in considerazione delle limitazioni vigenti nelle vie interessate.

Fonte: Comune di Palermo

