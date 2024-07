sicurezza urbana

400░ Festino di Santa Rosalia, Lagalla firma tre ordinanze in materia di sicurezza urbana

Al fine di prevenire gravi pericoli che potrebbero minacciare l'incolumitÓ pubblica e la sicurezza urbana in occasione delle celebrazioni del 400░ Festino di Santa Rosalia, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha disposto l'emissione di tre ordinanze sindacali.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, su proposta dell’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti e su indicazione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di prevenire gravi pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione delle celebrazioni del 400° Festino di Santa Rosalia, ha disposto l’emissione di tre ordinanze sindacali.

Con il primo provvedimento (ordinanza n.122 del 09/07/2024), sono state sospese le occupazioni di suolo pubblico e sono state rimosse le barriere antiterrorismo e le fioriere disposte sul percorso lungo il quale si sposteranno i due carri di Santa Rosalia, dalla Fiera del Mediterraneo alla piazza del Parlamento.

Con l’ordinanza n. 124 del 10/07/2024, nei giorni 14 e 15 Luglio 2024, si vieta il commercio di bevande superalcoliche. Mentre le bevande in contenitori di vetro, di alluminio o plastica potranno essere somministrate solo dopo essere state versate in bicchieri di carta. E’ stata, altresì, vietata nell’area circostante l’evento, l’attività di commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici. E’ stato, infine, disposto il divieto di introdurre valigie e trolley, bombolette spray di qualsiasi genere, trombette da stadio, armi, armi giocattolo munite di tappo rosso, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio e catene, bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, bastoni per selfie e treppiedi, aste e ombrelli muniti di punta, strumenti musicali, penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi, tende e sacchi a pelo, spray antiaggressione e tutti gli altri oggetti atti a offendere.

Con l’ultima ordinanza, la n. 125 del 10/07/2024, infine, sempre in riferimento ai giorni 14 e 15 luglio 2024, sono state adottate misure che riguardano le occupazioni di suolo pubblico nell’area interessata dall’evento, che deve essere lasciata libera da arredi e/o da punti di ristoro dalle ore 14.00 del giorno 14/07 fino alle 06.00 del 15/07/2024. Inoltre, si ordina la sospensione delle attività oggetto di concessione di suolo pubblico, ricadenti nelle aree interessate della processione religiosa dell’Urna argentea, dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del 15 luglio 2024. E’ stato anche previsto lo spostamento delle barriere antiterrorismo, dei dissuasori, delle fioriere, delle panchine e dei cestini dei rifiuti presenti sul percorso del corteo.

Il sindaco Lagalla e l’assessore Forzinetti esprimono la propria soddisfazione per «l’impegno prestato dagli uffici nella redazione dei provvedimenti, predisposti a seguito di concertazione con il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Auspichiamo - concludono - che l’adozione di tali provvedimenti possa consentire alla cittadinanza e ai turisti, che accorreranno numerosi, di godere nella massima sicurezza dello svolgimento delle celebrazioni in onore della Santuzza».

