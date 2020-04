Fase 2

A Mondello la protesta dei commercianti: ''Fateci riaprire''

Protesta oggi a Mondello per esprimere tutta la delusione riguardo le decisioni prese dal Governo.

27/04/2020

Chiedono chiarezza e soprattutto di riaprire le loro attività commerciali. Protesta oggi a Mondello, almeno 40, tra ristoratori, titolari panifici, tabacchi e alimentari della borgata marinara si sono riuniti in sit-in per esprimere tutta la delusione riguardo le decisioni prese dal Governo.

“Molti esercenti della borgata che vive di turismo rischiano di non farcela se si dovessero aprire a giugno e se adesso è consentito solo l’asporto - dice Paolo Muratore, titolare della tabaccheria al centro della piazza e portavoce di tutti gli imprenditori - di fatto, in tutta la città, ci sono diversi panifici, macellerie e alimentari che non hanno mai chiuso perché vendevano beni di prima necessità e hanno venduto con le consegne a domicilio tanti prodotti che in genere vendono le trattorie di pesce e i ristoranti”.

