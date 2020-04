Fase 2

A Palermo monta la protesta sulle riaperture. Orlando: ''Urgente piano nazionale e regionale per la ripresa''

''Il problema non è ''QUANDO'' ma ''SE SARA' POSSIBILE'' aprire. Urgente piano nazionale e regionale per la ripresa'', ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2020 - 19:09:37 Letto 456 volte

"Il dibattito incentrato sulla data di apertura di alcune attività commerciali mi sembra del tutto fuorviante. Ci sono migliaia di imprese per le quali il problema non è più "QUANDO" riaprire, ma piuttosto "SE SARA' POSSIBILE" riaprire. Credo che a molti sfugga la vastità e la profondità del danno strutturale che il blocco totale di alcune attività economiche ha determinato. Ci sono imprenditori che non hanno incassato un euro per quasi due mesi durante i quali hanno dato fondo a tutti i propri risparmi; ci sono imprese che anche con una riapertura parziale e scaglionata non potranno sostenere le spese vive di gestione." Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando.

"Quello che serve è un piano complessivo per l'economica che non sia un semplice calendario di aperture, né, tanto meno, una lista della spesa dove si aggiungono soluzioni parziali e non risolutive. Occorre un piano nazionale e regionale per il sostegno alle imprese, che unisca provvedimenti diretti - come i finanziamenti a fondo perduto - ed indiretti - come gli sgravi o le esenzioni fiscali, per le quali occorre però trovare forme di compensazione per le minori entrate dei Comuni, a loro volta a rischio di bancarotta e di non poter garantire servizi essenziali. Per questo abbiamo chiesto come ANCI che arrivi quanto prima un nuovo DPCM e per questo chiediamo con forza di interloquire col Governo regionale perché per tutte le misure allo studio sia forte l'interlocuzione con gli Enti locali nell'ottica della collaborazione istituzionale e della visione d'insieme. Fermo restando che occorre riaprire al più presto possibile tutte le attività in cui potranno essere garantite le condizioni di sicurezza e prevenzione, credo però che senza una visione strategica la nostra economia non si riprenderà facilmente da questa crisi."

