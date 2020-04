Coronavirus

A Palermo si griglia sui tetti dei palazzi *VIDEO*

Grigliate in tempo di quarantena nel quartiere Sperone di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2020 - 17:44:42 Letto 721 volte

Grigliate in tempo di quarantena? Si può. Siamo a Palermo, quartiere Sperone. Il video parla chiaro: alcune persone hanno deciso di grigliare sul tetto di un palazzo, in barba a divieti e restrizioni. Diverse persone quindi approfittano della bella giornata per la cosiddetta “arrustuta”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!