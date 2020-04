coronavirus

A Villafrati si continua a morire, situazione drammatica

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/04/2020 - 16:30:33 Letto 392 volte

Un'altra vittima del coronavirus della casa di riposo di Villafrati. Si è spento oggi all'età di 83 anni Don Silvio Buttitta: il parroco, molto conosciuto a Palermo, viveva lì dopo essere andato in pensione da qualche tempo. La chiesa di Roccella, in corso dei Mille, celebrerà una messa oggi in suo onore.

Un sacerdote di borgata, cresciuto fra i parrocchiani della Chiesa Sant’Agata La Pedata di Palermo. Era ancora bambino Silvio Buttitta quando il suo parroco, padre Antonino Tagliavia, gli propose di entrare in seminario. Ordinato prete, poi, è stato assegnato a quella stessa parrocchia che frequentava da piccolo. Nel 2014, ancora come parroco di Sant’Agata, aveva festeggiato 50 anni di sacerdozio. Don Buttitta si è aggiunto purtroppo alla tragica lista delle vittime da coronavirus nella casa di Villafrati.

