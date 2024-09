Abbandono rifiuti

Abbandono illecito di rifiuti, Leto: ''Bene sopralluogo Sispi e Polizia Municipale per installazione telecamere nella zona di via Galletti e via Messina Marine''

''Da anni ci battiamo per attenzionare il fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti, che caratterizza in maniera negativa la nostra Palermo'', dichiara la consigliera comunale Teresa Leto.

«Questa mattina la SISPI, insieme agli agenti della Polizia Municipale, ha effettuato un sopralluogo in tutto il perimetro di via Galletti e via Messina Marine per l'installazione di diverse telecamere nell'ambito di un progetto di "controllo del territorio e prevenzione abbandono illecito rifiuti", condiviso dal Comune e dalla Prefettura.

Da anni ci battiamo per attenzionare il fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti, che caratterizza in maniera negativa la nostra Palermo.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori sopralluoghi e verifiche nei siti particolarmente sensibili. Si tratta dell’ennesima azione di prevenzione e di contrasto al degrado urbano e ambientale e un passo verso la riqualificazione del territorio».



Lo dichiara la consigliera comunale Teresa Leto.

Fonte: Comune di Palermo

