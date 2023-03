manutenzione strade

Accordo quadro sulla manutenzione strade, Chinnici: ''Bando consentirà a Palermo di voltare finalmente pagina''

''Dopo anni di immobilismo e proroghe, finalmente si affiderà questo servizio e i cittadini potranno tornare ad avere strade sicure'', Lo dice il consigliere comunale Dario Chinnici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/03/2023 - 18:36:40 Letto 721 volte

«La pubblicazione del bando per l’accordo quadro sulla manutenzione delle strade consentirà a Palermo di voltare finalmente pagina: dopo anni di immobilismo e proroghe, finalmente si affiderà questo servizio e i cittadini potranno tornare ad avere strade sicure. Un risultato raggiunto grazie all’impegno dell’assessore Totò Orlando e a quanto previsto nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche dalla Giunta e dal Consiglio comunale e che ci farà recuperare il tempo perduto. Il nuovo accordo quadro, diviso in lotti, renderà più agevole l’affidamento dei servizi e, quindi, più celere il ritorno a una manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre strade».



Lo dice Dario Chinnici, consigliere comunale e capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!