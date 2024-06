Amap

Acqua torbida nell'invaso Rosamarina, Amap: ''Possibili disservizi nell'erogazione idrica in alcune zone di Palermo''

Amap ''chiede al Governo regionale di porre in essere tutte le misure utili per mitigare l'attuale situazione d'emergenza''.

E’ stato riscontrato, già dalla giornata di ieri, un valore di torbidità molto elevato dell’acqua in arrivo dall’invaso Rosamarina che ha determinato il fermo dei prelievi (per circa 400 litri al secondo) per l’impossibilità di effettuare il trattamento presso il potabilizzatore di Risalaimi.

Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, gestore dell’invaso, che è stato prontamente avvertito, ha attivato i necessari controlli finalizzati ad individuare sia le cause del problema sia le modalità di risoluzione.

Al fine di minimizzare i disservizi, sono stati riattivati i prelievi dall’invaso Scanzano e aumentati i prelievi dall’invaso Poma, i quali però non riescono a compensare per intero i mancati apporti del Rosamarina.

Disservizi generalizzati potranno pertanto verificarsi alle utenze di tutti i Comuni del sistema metropolitano orientale (Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Villabate, Ficarazzi), alle utenze del Canale di Scillato nel Comune di Termini Imerese e nei distretti pedemontani della Città di Palermo:

Galletti – Bandita – Favara

Bonagia – Falsomiele

Rocca

Boccadifalco Aeroporto

Villa Tasca

Borgo Nuovo – Passo di Rigano

Cep

Tenuto conto dell’attuale grave scenario di emergenza idrica il ricorso alle fonti idriche alternative non può tuttavia essere mantenuto a lungo e pertanto non si esclude, nei prossimi giorni, il ricorso a razionamenti più consistenti sia nei Comuni metropolitani sia nella stessa città di Palermo.

I tecnici dell’Amap sono in costante contatto con il gestore dell’invaso Rosamarina al fine di consentire una rapida soluzione della problematica.

A fronte di tale situazione di criticità, determinata dal fermo dei prelievi dell’invaso Rosamarina che aggrava la già carente situazione relativa alle risorse idriche, Amap “chiede al Governo regionale di porre in essere tutte le misure utili per mitigare l’attuale situazione d’emergenza“.

Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)

Fonte: AMAP

