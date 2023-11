Natale

Addobbi Natale, Arcoleo: ''L'Amministrazione comunale fallisce ancora una volta, negato il suolo pubblico ai fiorai per il periodo natalizio''

Per il capogruppo del PD Rosario Arcoleo, l'Amministrazione comunale sta ''provocando un danno erariale per il Comune che non incasserà le quote del suolo pubblico e un impoverimento della cornice natalizia per la città o, ancora più grave, un abusivismo generalizzato nell'utilizzo del suolo pubblico''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/11/2023 - 14:32:05 Letto 745 volte

"Ancora una volta questa amministrazione fallisce e manifesta la propria incapacità nel curare i processi amministrativi. Il Natale è il momento degli addobbi e dei fiori, tanti commercianti e fioristi chiedono di ampliare temporaneamente il suolo pubblico per le vendite natalizie che danno colore alla nostra martoriata Palermo. Di tutto punto l'amministrazione risponde che, per via del nuovo programma, non si riesce a lavorare questa tipologia di pratiche, di fatto provocando un danno erariale per il Comune che non incasserà le quote del suolo pubblico e un impoverimento della cornice natalizia per la città o, ancora più grave, un abusivismo generalizzato nell'utilizzo del suolo pubblico. Presenterò un'interrogazione al fine di comprendere quali soluzioni vuole mettere in campo l'amministrazione".

Lo dichiara il capogruppo del PD Rosario Arcoleo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!