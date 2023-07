aeroporti siciliani

Aeroporti, Minardo: ''Emerse tutte le criticità, cambiare sistema aeroportuale siciliano''

''Una volta passata l'emergenza non potrà più essere rinviata una riflessione e una decisione sul sistema aeroportuale siciliano che in questi giorni drammatici ha mostrato tutte le sue carenze in termini di strategia e coordinamento'', afferma il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2023 - 12:21:25 Letto 816 volte

“La vicenda dell’aeroporto di Catania ha fatto emergere tutte le criticità del nostro sistema aeroportuale che è andato in tilt in piena stagione turistica creando enormi disagi e danni all’economia siciliana, superata l’emergenza servirà rivedere totalmente il sistema”, lo afferma il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

“Dopo il rogo di Fontanarossa - spiega Minardo - abbiamo praticamente un sistema dei trasporti aerei in ginocchio con l’arrivo di centinaia di migliaia di viaggiatori, con ritardi negli arrivi e partenze, nella consegna dei bagagli. Senza contare i passeggeri sballottati da un capo all’altro dell’Isola, con 40 gradi, senza informazioni, senza sapere quando arriveranno a destinazione. Un effetto domino di emergenze deleterio per la Sicilia”.

Il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio sottolinea che “adesso ogni iniziativa per arginare le emergenze è utile e auspicata. Ho apprezzato l’impegno del Presidente Schifani che in prima persona si è impegnato per trovare soluzioni e vorrei ringraziare in particolare l’Aeronautica Militare per essersi messa a disposizione del ministro Crosetto per fornire a Fontanarossa strutture e supporto logistico per la gestione dell’emergenza. Importante anche l’interesse del ministro Salvini che convocherà tutti i soggetti interessati alla gestione dell'aeroporto di Catania”.

“E’ chiaro - dice ancora Minardo - che una volta passata l’emergenza non potrà più essere rinviata una riflessione e una decisione sul sistema aeroportuale siciliano che in questi giorni drammatici ha mostrato tutte le sue carenze in termini di strategia e coordinamento e soprattutto l’assurda sottovalutazione di due scali strategici come quelli di Comiso e Trapani”, conclude.

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!