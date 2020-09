aggressione

Aggredito agente della Polizia Municipale, Orlando: ''Ribellarsi contro chi odia Palermo''

''Agli agenti coinvolti e a tutta la Polizia Municipale va tutta la nostra solidarietà, mentre ai tantissimi cittadini onesti l'invito ad una sana e civile ribellione contro chi odia la nostra città. '', dichiarano Orlando e Giambrone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2020 - 15:32:40 Letto 420 volte

"L'ennesima aggressione subita dalla Polizia Municipale, impegnata in controlli indispensabili per la salute di cittadini e avventori dei locali pubblici, conferma che a Palermo esiste una minoranza di persone che pensa di poter essere al di sopra della legge.

Agli agenti coinvolti e a tutta la Polizia Municipale va tutta la nostra solidarietà, mentre ai tantissimi cittadini onesti l'invito ad una sana e civile ribellione contro chi odia la nostra città.

Di fronte a comportamenti irresponsabili come quelli di chi viola le norme sul Covid-19 o illegali e incivili come quelli di chi abbandona rifiuti per strada, il Comune e la Polizia municipale, insieme alle Forze dell'ordine stanno facendo tutto quanto possibile e stanno

incrementando controlli anche automatici. Ma non è pensabile controllare ogni minuto ogni centimetro della città, quindi occorre davvero dar vita a una ribellione civile che porti a identificare e sanzionare chi sporca o danneggia la città e chi mette a rischio la salute di tutti".

Lo dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Fabio Giambrone.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!