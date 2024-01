aggressione omofoba

Aggressione omofoba a Palermo, Bevilacqua-Randazzo: ''Degrado culturale frutto delle scelte politiche della destra''

''Il Sud è stato abbandonato al proprio destino ed è in corso un tentativo di affossare ulteriormente il Meridione con il disegno dell'autonomia differenziata voluto dalla Lega e sposato dal Governo Meloni che peggiorerà ancora di più le cose'', dichiarano la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua, e il capogruppo M5S al Comune di Palermo, Antonino Randazzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/01/2024 - 16:55:52 Letto 771 volte

“Esprimiamo solidarietà a nome del Movimento 5 Stelle al gruppo di giovani aggrediti in centro a Palermo a cui sono stati rivolti insulti omofobi. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza registrato negli ultimi mesi in città. C’è una reale emergenza sicurezza ed una preoccupante emergenza culturale nel capoluogo siciliano, avallata dalla politica di destra che non investe risorse per le forze dell’ordine e la scuola. In modo particolare, il Sud è stato abbandonato al proprio destino ed è in corso un tentativo di affossare ulteriormente il Meridione con il disegno dell’autonomia differenziata voluto dalla Lega e sposato dal Governo Meloni che peggiorerà ancora di più le cose”. Lo dichiarano la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua, e il capogruppo M5S al Comune di Palermo, Antonino Randazzo.

Fonte: M5S

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!