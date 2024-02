Aggressioni ai medici, Amato: ''Serve un Daspo che vieti l'accesso ai servizi sanitari gratuiti''

Aggressioni ai medici

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2024 - 14:56:15 Letto 704 volte

"Lo ribadisco, serve subito un Daspo che vieti anche l'accesso ai servizi sanitari gratuiti a chi aggredisce medici e personale sanitario, sul modello degli stadi 'chi rompe paga e non entra più. Le istituzioni agiscano in fretta perché prima o poi ci scapperà il morto, che piangeremo con una serie di comunicati di solidarietà e di ricordo del suo valore umano e professionale". Così il presidente dell'Omceo di Palermo Toti Amato, componente del direttivo Fnomceo, sull'ultima aggressione avvenuta all'ospedale Cervello ai danni del primario di Endocrinologia oncologica, Alfredo Caputo, ferito alla testa con un tirapugni da un paziente e finito in sala operatoria.

"Gli ospedali sono ormai teatro di aggressioni quotidiane - ha proseguito Amato -. Si tratta di un'emergenza sociale nazionale grave e la risposta deve essere durissima e chiara. Chi aggredisce un medico o una struttura deve sapere che danneggia se stesso e gli altri perché la sanità pubblica è un bene sociale che appartiene a tutti".

"Come ordine dei medici non ci resta che essere vicinissimi al collega Alfredo e continuare a fare la nostra parte supportandolo sul piano legale e costituendoci parte civile. Ma è chiaro, non basta".

