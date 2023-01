Aggressioni

Aggressioni nei pronto soccorso di Palermo, Bevilacqua: ''Situazione grave, peggiorerà con legge Calderoli''

Sono cinque le aggressioni documentate da Natale ad oggi nei pronto soccorso di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2023 - 18:37:08 Letto 735 volte

Sono cinque le aggressioni documentate da Natale ad oggi nei pronto soccorso di Palermo. Sull’argomento si è espressa la senatrice Dolores Bevilacqua.

“Il clima di esasperazione nei pronto soccorso di Palermo è il frutto dei tagli della politica alla sanità e di una cattiva amministrazione. Medici e infermieri sono sempre meno e più soli, abbandonati al loro destino insieme ai pazienti. Sembra che l’emergenza sanitaria degli ultimi tre anni non abbia insegnato nulla alla classe politica che al posto di migliorare i servizi continua a tagliare spese e personale. Nelle ultime settimane - afferma la senatrice Bevilacqua - c’è stato un aumento delle emergenze, ma nessuno fa nulla. È inconcepibile che un bambino debba attendere anche più di dodici ore per essere visitato al pronto soccorso, così come è ingiustificabile la violenza di chi pretende un servizio. La cosa preoccupante - conclude l’esponente del Movimento 5 Stelle - è che con l’autonomia differenziata voluta dal ministro leghista Calderoli e dal Governo Meloni si rischia di peggiorare ancora di più la situazione, aumentando il divario di prestazione tra ospedali del Nord e del Sud”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!