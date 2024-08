Allagamenti

Allagamenti a Partanna e a Mondello, Zacco: ''Finalmente azioni concrete, un piano di investimenti pari a 60 milioni di euro''

''Grazie all'interlocuzione tra le istituzioni, dopo anni di immobilismo, si avviano azioni concrete per ridurre il rischio idraulico, che ha creato ingenti danni ai cittadini e alle attivitą commerciali delle borgate di Partanna e Mondello'', dichiara il presidente della VI Commissione consiliare Ottavio Zacco.

«Finalmente azioni concrete per mitigare gli atavici problemi di rischio idrogeologico. Grazie all'interlocuzione tra le istituzioni, dopo anni di immobilismo, si avviano azioni concrete per ridurre il rischio idraulico, che ha creato ingenti danni ai cittadini e alle attività commerciali delle borgate di Partanna e Mondello.

Una battaglia che da anni abbiamo portato avanti a tutela degli abitanti e delle attività commerciali delle aree interessate dagli allagamenti. Un piano di investimenti pari a 60 milioni di euro, destinati alla realizzazione dell’impianto di depurazione di Fondo Verde e al ripristino del collettore nord-occidentale, grazie alla realizzazione di canali di gronda e vasche di laminazione.

Esprimo altrettanto apprezzamento per le opere che riqualificheranno monte Pellegrino e collegheranno il santuario con la borgata marinara di Mondello. Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla, il presidente della Regione Renato Schifani, il commissario per la Depurazione in Sicilia, avvocato Salvatore Cordaro e l’assessore Orlando per aver accolto le numerose istanze inoltrate dal territorio».



Lo dichiara il presidente della VI Commissione consiliare Ottavio Zacco.

