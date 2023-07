emergenza caldo

Allerta caldo in Sicilia, oggi bollino rosso in 19 città: nessuna tregua per Palermo

Anche per oggi, venerdì 21 luglio, 19 città da bollino rosso.

Al Centro e al Sud continua a fare caldo: per questo nel suo bollettino quotidiano sulle ondate di calore il Ministero della Salute, come emerge dal sito ufficiale, ha individuato anche per oggi, venerdì 21 luglio, 19 città da bollino rosso.

L'elenco delle città bollino rosso per oggi: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Si ricordi che secondo il Ministero della Salute, il livello 3 di allerta (il bollino rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

