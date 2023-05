allerta meteo rossa

Allerta meteo rossa a Palermo: strade allagate e alberi su strada

Nella borgata di Mondello le vie si sono state trasformate corsi d'acqua arrivando a coprire anche i marciapiedi.

15/05/2023

Dalla notte piove a Palermo ininterrottamente e ci sono diverse strade allagate. Nella borgata di Mondello le vie si sono state trasformate corsi d'acqua arrivando a coprire anche i marciapiedi. Difficile il transito per gli automobilisti in via Principe di Scalea, via Teti, via Galatea, viale dell'Olimpo e via Castelforte.

Problemi, in particolare, su viale Regina Elena. Disagi anche sulla statale 113 tra Ficarazzi e Villabate. Strade allagate anche in centro e in via Messina Marine. I vigili del fuoco sono intervenuti per infiltrazioni d'acqua in alcune abitazioni nei quartieri Oreto e Guadagna, via Roma, via Altofonte e Tribunale.

Alcuni alberi sono caduti nel palermitano. La protezione civile e i vigili del fuoco sono intervenuta a Mezzojuso dove un albero ha invaso la sede stradale di una via comunale.

Fonte: Ansa

