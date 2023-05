Alluvione Emilia Romagna

Alluvione Emilia Romagna, Musumeci: ''Altri 20 milioni per le zone colpite''

Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato ''altri 20 milioni per le zone colpite''.

18/05/2023

Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato durante il punto stampa nella sede operativa della Protezione Civile a Roma, che porterà al Consiglio dei ministri "proposta di una ulteriore risorsa a disposizione dell'Emilia Romagna di 20 milioni di euro, una somma che si aggiunge ai 10 milioni deliberati il 4 maggio, per far fronte alle prime necessarie spese per urgenze, per il ripristino della viabilità''.

Musumeci ha aggiunto che porterà ''in Cdm la proposta di delibera per estendere gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato il 4 maggio scorso, alla provincia di Rimini che si aggrega alle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara Ravenna e Forlì Cesena'' .

