Alluvione Emilia Romagna

Alluvione Emilia Romagna, Piantedosi elogia soccorritori: ''Stanno facendo la loro parte al meglio''

''Il vero problema si verificherÓ col ritiro delle acque'', sottolinea il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2023 - 00:03:00 Letto 689 volte

"In uno scenario profondamente drammatico, Protezione Civile, VdF e volontari stanno facendo la loro parte al meglio". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi in conferenza stampa, sull'alluvione in Emilia Romagna. "Il vero problema si verificherà col ritiro delle acque".

"Eventi franosi ce ne sono ancora, c'è ancora acqua che sta purtroppo allagando alcune parti del Ravennate. Abbiamo un dissesto che interessa anche le infrastrutture, abbiamo attive in questo momento 305 frane e ne rischiamo altre" ha aggiunto Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Facebook Piantedosi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!