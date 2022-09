Maltempo Marche

Alluvione nelle Marche, la situazione: 10 morti, 3 dispersi e 150 sfollati

Sono 10 al momento le vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche e sono state tutte identificate.

Lo rende noto la prefettura di Ancona aggiornando il precedente dato e sottolineando che ci sono ancora 3 persone disperse.

"Il centro di coordinamento del soccorso - prosegue la prefettura - continua ad essere costantemente convocato presso la sala operativa unificata della regione Marche in raccordo e con il coordinamento della Protezione Civile".

E' stata una notte di terrore quella vissuta dai cittadini marchigiani, travolti da una bomba d'acqua che ha devastato parte delle province di Pesaro Urbino e Ancona, dall'entroterra fino alla costa. In un solo pomeriggio le Marche sono state travolte dalla quantità di pioggia che solitamente cade in sei mesi. A fine giornata si contano 10 morti e 3 dispersi, ma le speranze di trovare vivi questi ultimi sono ridotte al lumicino.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Marche, approvando un primo finanziamento di 5 milioni.

"E' un disastro. Faremo tutto il possibile". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in visita a Pianello di Ostra, in provincia di Ancona, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito le Marche. "Faremo tutto il necessario - ha continuato -. Vi abbracciamo tutti, vi siamo vicini e contate su di noi". "Certo che c'è un problema idrogeologico", ha detto Draghi. "Quanto successo oggi dimostra come la lotta al cambiamento climatico sia fondamentale", ha affermato il premier, incontrando i giornalisti.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso "angoscia" per la tragedia.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Vigili del Fuoco

