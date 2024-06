Amat

Amat, Bonanno: ''Fare chiarezza e trovare soluzioni condivise a tutela dei lavoratori''

''La conversione del contratto per i dipendenti part time che attendono da circa 18 anni ed il riconoscimento di una serie di legittime richieste avanzate dai lavoratori sono ormai l'oggetto del contendere da troppi mesi'', dichiara il capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale, Domenico Bonanno.

«La vicenda che riguarda i lavoratori dell’amat mi preoccupa profondamente. È arrivato il momento di fare chiarezza e trovare soluzioni condivise a tutela dei lavoratori, dell’azienda, del comune ma anche del livello dei servizi erogati ai cittadini.



La conversione del contratto per i dipendenti part time che attendono da circa 18 anni ed il riconoscimento di una serie di legittime richieste avanzate dai lavoratori sono ormai l’oggetto del contendere da troppi mesi. Sono consapevole della necessità delle procedure burocratiche ma la Politica faccia la sua parte per porre fine a questa situazione paradossale che abbiamo ereditato e che va avanti da troppo tempo. Comprendo la frustrazione dei lavoratori oltre che le preoccupazioni dell’amministrazione, per questo occorre fare chiarezza e lavorare tutti insieme per la soluzione del problema.



Ringrazio i colleghi componenti della prima commissione per aver accettato e condiviso la mia richiesta di convocazione dell’ennesima audizione sul tema, questa volta alla presenza sia dei vertici aziendali che dell’ufficio del controllo analogo. In quella sede continueremo a fare la nostra parte per arrivare alla definizione di un percorso politico ed amministrativo condiviso e rispettoso del piano di riequilibrio che sottoporremo all’attenzione del Sindaco e che possa finalmente mettere la parola fine a questa annosa vicenda».



Fonte: Comune di Palermo

