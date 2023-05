Amat

Amat, Ferrandelli: ''Campagna pubblicitaria discutibile. Convocazione consiglio comunale per dare chiarezza''

''Chi gestisce denaro pubblico è chiamato alla chiarezza e approfondimento nei confronti dei contribuenti e degli organismi di controllo elettivi'', afferma il capogruppo di ''Azione'' in Consiglio comunale, Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2023 - 10:23:42 Letto 767 volte

«Ho depositato stamane una richiesta di convocazione urgente di consiglio comunale con i vertici di Amat e dell’amministrazione per fare chiarezza sulle ultime delibere Amat.



A destare l’attenzione della mia attività di controllo, oltre la già discussa e discutibile campagna di comunicazione, è la determinazione dirigenziale n. 101 del 4/4/2023 al fine di autorizzare la “consulenza alla società Focus Consulting di Napoli per avviare l’iter per l’ottenimento della Certificazione per la parità di genere”.



Richiedo la sospensione in autotutela della determina al fine dei necessari approfondimenti.



Non vorrei banalizzare sostenendo che Amat stia erogando denaro pubblico ad una società per contare gli uomini e le donne presenti in Azienda, ma in attesa di approfondimenti necessari e senza elementi di conoscenza ulteriori così parrebbe.



Chi gestisce denaro pubblico è chiamato alla chiarezza e approfondimento nei confronti dei contribuenti e degli organismi di controllo elettivi.



Questi ultimi mesi di Amat necessitano di passare ai raggi X del consiglio comunale».



Lo dichiara il capogruppo di “Azione” in Consiglio comunale, Fabrizio Ferrandelli.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!