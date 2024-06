amat

Amat, Figuccia: ''Comune boicotta l'accordo. Fare in modo che i lavoratori ottengano i giusti riconoscimenti per un servizio degno''

''Dopo l'accordo tra l'azienda e i sindacati, invece di venire incontro alle giuste richieste dei lavoratori, il Comune si mette di traverso e cerca di boicottare l'accordo raggiunto faticosamente'', ha dichiarato Sabrina Figuccia, presidente della Terza Commissione consiliare e capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

“Insieme con i consiglieri della Terza Commissione, ho convocato per venerdì prossimo, 21 giugno, i sindacati che rappresentano i lavoratori dell’Amat per discutere dell’attuale situazione dell’azienda di via Roccazzo, alle prese con una dura vertenza con il Comune di Palermo.

Dopo l’accordo tra l’azienda e i sindacati, invece di venire incontro alle giuste richieste dei lavoratori, il Comune si mette di traverso e cerca di boicottare l’accordo raggiunto faticosamente. In questo modo, si rischia seriamente di mandare a gambe all’aria l’Amat e quindi di compromettere il servizio di trasporto pubblico cittadino, che già adesso non è certo il migliore del mondo.

Ecco perché dobbiamo fare in modo che i lavoratori ottengano i giusti riconoscimenti e che così possano fornire un servizio degno di questo nome ai palermitani”.

Lo ha dichiarato Sabrina Figuccia, presidente della Terza Commissione consiliare e capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

