Anarchici, Meloni: ''Non trattiamo, uno Stato serio non indietreggia e fa rispettare le regole''

''Gli anarchici sicuramente con noi non possono trattare'', ha detto la premier Meloni.

08/02/2023

"Abbiamo dato segnali chiarissimi contro la mafia. Io non so se sia mai esistita una trattativa Stato-mafia, credo di no, ma sicuramente quando il primo provvedimento di questo governo è stato salvare il carcere ostativo, cioè uno degli strumenti più efficaci di lotta alla mafia, il messaggio che abbiamo dato, è che sicuramente la mafia non poteva trattare con noi. Come con noi non possono trattare con gli anarchici e quelli che pensano di minacciarci, perché uno Stato serio non indietreggia e fa rispettare le regole", le parole della premier Giorgia Meloni.

