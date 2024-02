sportello decentrato

Apertura sportello decentrato Terza circoscrizione, Chinnici: ''Segnale di attenzione al territorio dell'amministrazione comunale''

''Un risultato storico a cui lavoriamo da tempo e che finalmente diviene realtà'', ha dichiarato Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/02/2024 - 10:24:43 Letto 777 volte

"L’apertura di uno sportello decentrato presso la Terza Circoscrizione di Palermo, che consentirà di rilasciare carte di identità elettroniche e certificati senza prenotazione, è un importante segnale di attenzione al territorio da parte del sindaco Roberto Lagalla e dell’amministrazione comunale. Un risultato storico a cui lavoriamo da tempo e che finalmente diviene realtà. Abbiamo chiesto e ottenuto che lo sportello fosse attivato presso la sede della Circoscrizione, in via La Colla sia perchè si tratta di una sede istituzionale, sia perché posta in una posizione facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici”.



Lo dicono Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale e il consigliere della Terza Circoscrizione Ivan Amorello commentando l’apertura dello sportello decentrato che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!