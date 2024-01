Approvata la mozione ''Palermo 30'': limite di velocità fissato a 30km/h nel centro storico

limite di velocitÓ centro storico

Approvata la mozione ''Palermo 30'': limite di velocitÓ fissato a 30km/h nel centro storico

Palermo inserito nelle ''cittÓ 30'', dove il limite di velocitÓ in ambito urbano, in particolare in centro storico, Ŕ fissato a 30 km/h in linea con le richieste del Parlamento Europeo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2024 - 09:38:45 Letto 948 volte

Approvata a maggioranza la mozione della Consigliera Pd Tiziana Calabrese, che mira ad inserire anche Palermo nelle cosiddette "città 30", dove cioè il limite di velocità in ambito urbano, in particolare in centro storico, è fissato a 30 km/h in linea con le richieste del Parlamento Europeo.

"Aumentare la sicurezza in strada, - commenta la Consigliera Calabrese - ridurre gli incidenti stradali mortali, l’inquinamento atmosferico e acustico, sono obiettivi cui immaginiamo voglia tendere Palermo così come hanno fatto molte altre amministrazioni quali Roma, Milano, Torino, Firenze, Verona, Bologna e Parma, Parigi, Bruxelles".

