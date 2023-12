avanzo di amministrazione

Approvazione avanzo di amministrazione, Lagalla: ''Con questi fondi daremo le risposte che Palermo aspetta da tempo''

''Il Comune sblocca altre preziose risorse per la città. Un percorso reso possibile dopo il via libera di questa amministrazione ai bilanci degli anni precedenti'', afferma il sindaco Lagalla.

“Con l’approvazione dell’avanzo di amministrazione in Consiglio comunale, il Comune sblocca altre preziose risorse per la città. Un percorso reso possibile dopo il via libera di questa amministrazione ai bilanci degli anni precedenti. Sono stati giorni intensi di lavoro con la Direzione generale, gli uffici del Gabinetto e la Ragioneria e di condivisione con le forze politiche in Consiglio comunale per costruire uno schema di risorse da destinare a investimenti e servizi. Con i fondi dell’avanzo daremo risposte che la città aspetta da tempo, impegnando somme su edilizia pubblica, scuole, centro storico, la realizzazione delle fognature in via Messina Marine e via Tiro a Segno e ancora pulizia delle caditoie, potature e impianti di illuminazione”.



Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

