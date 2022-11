regolamento contezioso tributario

Approvazione regolamento contezioso tributario, Lagalla: ''Tesa la mano ai cittadini che vogliono chiudere le proprie pendenze''

''Mi auguro che le agevolazioni fiscali stimolino quei contribuenti che vogliano chiudere ogni controversia tributaria'', ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2022 - 18:22:28 Letto 811 volte

“Con l’adozione del regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione l’amministrazione tende la mano a quei cittadini che vogliono chiudere le proprie pendenze con il Comune. Per questa ragione, l’approvazione in consiglio comunale del regolamento rappresenta un passaggio importante e mi auguro che le agevolazioni fiscali stimolino quei contribuenti che vogliano chiudere ogni controversia tributaria”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

Fonte Immagine: Facebook Lagalla

