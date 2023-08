Deleghe assessoriali

Arcoleo: ''Ville e giardini, Patrimonio Mare e Costa e RAP sono le deleghe che funzionano peggio a Palermo''

''La sufficienza con cui vengono trattati temi nevralgici ne è la prova e quando da opposizione responsabile quale siamo proviamo a dare una mano vediamo anche lo sprezzo di chi pensa che ci sia una proprietà nella gestione di tali deleghe'', ha dichiarato il capogruppo del PD Rosario Arcoleo.

07/08/2023

"Ville e giardini, Patrimonio Mare e Costa e RAP sono le deleghe che funzionano peggio in questa amministrazione con danni incalcolabili per la città di Palermo.

La sufficienza con cui vengono trattati temi nevralgici ne è la prova e quando da opposizione responsabile quale siamo proviamo a dare una mano vediamo anche lo sprezzo di chi pensa che ci sia una proprietà nella gestione di tali deleghe.

Da osservatori attenti, notiamo una velocità diversa tra la gestione delle deleghe affidate dal sindaco di Palermo, con un approccio di chi prova ad essere al servizio e di chi appunto pensa che sia cosa sua.

Inaccettabile tale atteggiamento, pertanto attraverso gli strumenti che la legge ci consente, presenteremo e abbiamo già presentato mozioni per scardinare questo sistema, autoreferenziale che a quanto pare non va bene nemmeno alla maggioranza.

Chiediamo con forza il sindaco in aula per parlare dei problemi della città. Visto la scarsa sensibilità per così dire di certi assessori". Lo ha dichiarato il capogruppo del PD Rosario Arcoleo.

Fonte: Comune di Palermo

