Armi Polizia Municipale

Armi al corpo della Polizia Municipale, M5S invia al sindaco un'interrogazione sulle modalità di assegnazione

13/06/2024 - 17:22:54

«Alla luce anche dell’ultima tragedia che ha riguardato una agente della Polizia Municipale e il marito, valutare con attenzione la situazione dell’assegnazione di armi ai componenti del corpo dei Vigili Urbani è ormai un passaggio ineludibile.

Ho inviato oggi un’interrogazione al sindaco per ottenere informazioni su questo specifico ambito, disciplinato da un regolamento di 16 anni fa e che merita di essere oggetto di una profonda revisione da parte del Consiglio comunale.

Ottenere e far conoscere ai cittadini queste informazioni è indispensabile per garantire anzitutto la sicurezza e l'incolumità degli stessi agenti di Polizia Municipale».



Lo scrive in una nota stampa la consigliera comunale M5S, Concetta Amella.

Fonte: Comune di Palermo

