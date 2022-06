Armi Ucraina

Armi all'Ucraina, Conte: ''Credo che sia stata sostenuta a sufficienza anche militarmente''

''Dobbiamo essere la punta più avanzata della comunità internazionale per cercare di arrivare alla pace con la forza del dialogo politico'', dice il leader del M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Palermo.

"Il M5S, collocandosi dal lato dell'Ucraina senza se e senza ma, ha subito detto che quel Paese andava sostenuto: adesso credo che l'Ucraina sia stata sostenuta a sufficienza, anche in termini di aiuti militari. L'Italia quello che doveva fare l'ha fatto. Ci sono altri Paesi, come Usa e Gran Bretagna, che stanno continuando a rifornire di armi l'Ucraina. Noi, come Italia, dobbiamo concentrarci sulla capacità di dialogare. Dobbiamo essere la punta più avanzata della comunità internazionale per cercare di arrivare alla pace con la forza del dialogo politico". Così il leader del M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Palermo.

