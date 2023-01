Armi Ucraina

Armi Ucraina, Crosetto: ''Sesto decreto ci sarà. Missili per difendersi dagli attacchi aerei''

''Il sesto decreto per fornire nuove armi all'Ucraina è in preparazione'', annuncia il ministro della Difesa Guido Crosetto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2023 - 00:01:00 Letto 660 volte

"Il sesto decreto per fornire nuove armi all'Ucraina è in preparazione, ci sarà, penso sarà condiviso da quasi tutto il Parlamento, darà all'Ucraina la possibilità di difendersi dagli attacchi aerei. Vuol dire missili che abbattono altri missili. Sono dei sistemi che hanno questo scopo". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ospite di 'Che tempo che fa' su Rai 3.

Quanto alla posizione della Germania, "ho rispetto per le altre nazioni, ogni Paese è autonomo - afferma - . L'attuale maggioranza tedesca era stata eletta per tagliare le spese di Difesa, fanno il maggior aumento in 70 anni. Capisco le difficoltà di Scholz, trovo assurde le pressioni di altri, sono convinto che alla fine farà quello che deve fare".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!