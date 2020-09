Assemblea di Confindustria

Assemblea di Confindustria, Bonomi a Conte: ''Se si fallisce tutti a casa''

''Se si fallisce, nei pochi mesi ormai che ci separano dalla definizione delle misure da presentare in Europa, non va a casa solo lei'' dice rivolto al premier Giuseppe Conte il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

''Da troppi anni in Italia manca una visione, serve una visione alta e lungimirante''. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, dal palco dell'assemblea che segna il suo debutto ufficiale ai vertici dell'associazione degli imprenditori.

"Se si fallisce, nei pochi mesi ormai che ci separano dalla definizione delle misure da presentare in Europa, non va a casa solo lei - dice rivolto al premier Giuseppe Conte, seduto in platea - andiamo a casa tutti perché il danno per il Paese sarebbe immenso. Non ce lo possiamo permettere. E' tempo di azione comune, oppure non sarà un'azione efficace". E ricorda: "Presidente lei ha detto 'se sbaglio sull'utilizzo del Recovery Fund mandatemi a casa'. No signor presidente, se si fallisce non va a casa solo lei, andiamo a casa tutti" ribadisce.

Scandisce Bonomi dal palco: "Servono scelte per l'Italia del futuro, scelte anche controvento. Serve il coraggio del futuro". Ancora, "serve una rotta precisa per dare significato complessivo alle misure. E per tracciare la rotta serve un approdo sicuro". Ed è per recuperare 25 anni di bassissima produttività che serve "un quadro netto e chiaro, di poche decisive priorità su cui riorientare la crescita del Paese e servono strumenti fini per indirizzare la politica economica e industriale dell'Italia", sottolinea.

Inoltre "serve un nuovo grande patto per l'Italia" dice Bonomi ribadendo la necessità di una nuova alleanza tra imprese, sindacati e governo. "La nuova produttività che serve all'Italia dopo 25 anni di stasi deve considerare contestualmente le politiche di innovazione, la formazione e l'advance knowledge, la regolazione per promuovere l'efficienza dei mercati, le infrastrutture abilitanti sia fisiche sia istituzionali e interventi strutturali per la coesione sociale", spiega.

