Assunzioni autisti Amat, Terza Commissione Consiliare: ''Probabilmente nelle prossime settimane una selezione parallela aperta a tutti''

L'Amat sta attivando le procedure per allestire una selezione, che sarà parallela a quella già in corso, a cui potranno partecipare pure tutti i cittadini con più di 30 anni e che naturalmente siano in possesso della patente idonea per guidare gli autobus dell’Amat.

“E’ molto probabile che nelle prossime settimane l’Amat faccia una selezione parallela aperta a tutti per assumere gli autisti necessari a rendere il servizio più efficiente. Dopo i rilievi che abbiamo mosso nei giorni scorsi, sulla selezione per 100 autisti, i cui requisiti penalizzavano oltremodo i candidati autisti con un’età anagrafica superiore ai 30 anni, l’Amat sta attivando le procedure per allestire una selezione, che sarà parallela a quella già in corso, a cui potranno partecipare pure tutti i cittadini con più di 30 anni e che naturalmente siano in possesso della patente idonea per guidare gli autobus dell’Amat. Adesso, aspettiamo che l’azienda metta in pratica le intenzioni manifestate oggi dai vertici di via Roccazzo e così possa partire al più presto la selezione, affinchè da un lato si rinnovi la platea degli autisti e dall’altro, non si ripeta più quello che è successo nelle scorse settimane, con decine di bus nuovi costretti a restare nella rimessa perché mancavano gli autisti”.



Lo hanno detto il presidente ed il vice presidente della Terza Commissione Consiliare, Sabrina Figuccia e Massimiliano Giaconia insieme ai componenti Concetta Amella, Antonino Abbate e Caterina Meli, al termine della visita effettuata stamane nella sede di via Roccazzo, dove hanno incontrato i vertici aziendali, tra cui il presidente Giuseppe Mistretta e il direttore generale Domenico Caminiti.

Fonte: Comune di Palermo

