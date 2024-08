Assunzioni

Assunzioni Città Metropolitana di Palermo, UIL-fpl: ''Plauso ai vertici per rapidità''

''Raggiunto un obiettivo importantissimo per l'ente che si avvarrà di nuove risorse umane indispensabili per garantire efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa'', dichiarano il segretario aziendale UIL-fpl Gioacchino Aiello e il responsabile organizzativo Tony Romeo.

"La segreteria regionale UIL-fpl esprime profondo apprezzamento per l'avvenuta assunzione dei 36 istruttori amministrativi-contabili e dei 5 funzionari amministrativi presso la Città Metropolitana di Palermo - così in una nota il segretario aziendale UIL-fpl Gioacchino Aiello e il responsabile organizzativo Tony Romeo che proseguono - si concretizzano nel giro di pochi mesi le aspettative di tanti giovani che hanno partecipato alle prove concorsuali.

Un risultato ottenuto grazie al lavoro e all'impegno dei vertici dell'Ente con particolare riferimento al direttore generale dott. Nicola Vernuccio, al segretario generale dott. Francesco Mario Fragale e al direttore politico del personale dott. Antonio Calandriello che dopo un lavoro sinergico e costante, hanno raggiunto un obiettivo importantissimo per l'ente che si avvarrà di nuove risorse umane indispensabili per garantire efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Un esempio virtuoso - osservano i dirigenti sindacali - che conferma che quando a dirigere un ente come la Città Metropolitana di Palermo, vi sono altissime professionalità, i risultati arrivano in tempi celeri e le risposte alla cittadinanza, sono concrete. Un ringraziamento particolare - aggiunge il segretario generale Totò Sampino - va al sindaco della città Metropolitana di Palermo prof. Roberto Lagalla a nome di tutti i lavoratori della UIL-fpl in servizio presso l'Ente che potranno contare sull'apporto professionale e umano dei nuovi assunti".

Fonte: UIL-fpl

