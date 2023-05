Attacco Hacker filorusso al Viminale: preso di mira il sito per richiedere carte d'identità

attacco Hacker

Attacco Hacker filorusso al Viminale: preso di mira il sito per richiedere carte d'identitÓ

L'offensiva di tipo DDos ha preso di mira il dominio Cartadiidentita.interno.gov.it del Viminale da dove Ŕ possibile avviare l'iter per ottenere il documento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/05/2023 - 17:13:11 Letto 675 volte

Il collettivo filorusso NoName057 ha rivendicato un nuovo attacco a un sito istituzionale italiano. L'offensiva di tipo DDos ha preso di mira il dominio Cartadiidentita.interno.gov.it del Viminale da dove è possibile avviare l'iter per ottenere il documento. La rivendicazione è arrivata via Telegram.

Il Viminale non mette in relazione il disservizio che ha bloccato il sito con il presunto attacco hacker. La causa sarebbe l'incendio alla stazione Tiburtina che ha bruciato i cavi in fibra ottica. In corso i lavori di ripristino.

Fonte: Televideo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!