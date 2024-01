scuola Alongi

Atti vandalici e furti alla scuola Alongi, Cisl Palermo: ''Vicini a tutta la comunità scolastica. Servono controlli''

''Lo ribadiamo, serve un controllo maggiore del territorio e una massiccia presenza dello Stato'', ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani, dopo aver appreso del raid vandalico e del furto subito dall'elementare e asilo Alongi.

“Siamo vicini alla dirigente scolastica della scuola Alongi della direzione didattica Emilio Salgari, a tutto il personale, agli studenti come alle loro famiglie. E’ inaccettabile che per i bambini stamani sia stato impossibile il rientro dopo le vacanze. Stiamo vivendo una deriva di crimini diffusi in città, rapine e assalti a negozi, uffici, ospedali, che purtroppo non risparmia nemmeno le scuole che sono presidi di legalità e di tutela del futuro dei nostri giovani. Lo ribadiamo, serve un controllo maggiore del territorio e una massiccia presenza dello Stato”. Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani, Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani, dopo aver appreso del raid vandalico e del furto subito dall’elementare e asilo Alongi.

“Bisogna stare vicini a tutte le istituzioni scolastiche attraverso un rinforzato sistema di controlli, perché se qualcuno pensa che possano essere bersaglio facile, si sbaglia di grosso. Per contrastare questa escalation di atti vandalici e di raid è necessario mettere insieme le forze e contrastare con percorsi educativi sociali e culturali, di legalità, ogni atto vile di questo tipo”, concludono La Piana e Cassata.

