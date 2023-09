atti vandalici scuola

Atti vandalici scuola Zen 2, Cisl e Cisl Scuola: ''Serve risposta forte e compatta contro questa violenza che sembra diffondersi a Palermo''

''E' fondamentale far sentire la presenza dello Stato, delle istituzioni, delle forze dell'ordine, contro questa deriva di violenza che sembra sempre pił prendere piede a Palermo'', affermano i Segretari di Cisl Palermo e Cisl Scuola.

“Siamo vicini al nuovo dirigente scolastico della scuola Falcone dello Zen Massimo Valentino e a tutta la comunità, di certo il sindacato c’è e non lascerà mai solo nessuno, soprattutto chi opera in contesti difficili e ostili. Chi pensa che con questi atti vili contro l’istituzione scolastica che è basilare per il futuro della nostra città, possa far demordere qualcuno dallo svolgere la propria funzione, si sbaglia di grosso”. Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani, che intervengono sull’ennesimo atto vandalico e furto subito dal plesso scolastico dello Zen 2.

“E’ fondamentale far sentire la presenza dello Stato, delle istituzioni, delle forze dell’ordine, contro questa deriva di violenza che sembra sempre più prendere piede in città, l’unica via è mettere insieme le forze e contrastare con percorsi educativi sociali e culturali, di legalità, ogni atto vile di questo tipo. La scuola – concludono La Piana e Cassata -, è un presidio sociale fondamentale, va difesa, tutelata e potenziata con sempre maggiori spazi di aggregazione sociali e culturali, che facciano vivere ai nostri giovani il senso della comunità, del vivere insieme, del rispetto delle cose e delle persone. Contro la sopraffazione dei vandali, la risposta deve essere forte e compatta”.

