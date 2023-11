Control Room

Attivazione Control Room a Palermo, incontro tra Polizia Municipale e VII Commissione Consiliare

Evvidenziata l'esigenza di ulteriori piccoli interventi al completamento della messa a regime della Control Room ed in modo particolare la formazione al personale addetto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2023 - 11:44:30 Letto 751 volte

Incontro tra la VII Commissione Consiliare e la Polizia Municipale in merito all'attivazione della Control-Room sita nella sede della caserma in Via Ugo La Malfa.

Il Comandante dei Vigili d.ssa Margherita Amato congiuntamente alla d.ssa Accordino, i Commissari Cassara' e Renda hanno evidenziato l'esigenza di ulteriori piccoli interventi al completamento della messa a regime della Control-Room ed in modo particolare la formazione al personale addetto che svolgere compiti specifici di controllo e monitoraggio della Città dove sono state posizionate circa 800 telecamere.

Il Presidente della VII Commisione Pasquale Terrani insieme ai Consiglieri Fabio Giambrone, Fabrizio Ferrandelli e Giuseppe Mancuso, presa visione dell'impatto importante e fondamentale che tale attività di sorveglianza e tutela avrà nell'interesse della Città e per i Palermitani ritengono opportuno che queste criticità vengano risolti in tempi brevi. Altro tema affrontato è la carenza del personale.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

