illuminazione pubblica

Attivazione illuminazione pubblica Brancaccio, Terrani: ''Fondamentale per questa parte di zona industriale''

Il consigliere comunale e presidente della VII Commissione consiliare, Pasquale Terrani, esprime grande soddisfazione, per l'attivazione dell’impianto di illuminazione pubblica stradale nella zona industriale di Brancaccio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2023 - 09:12:52 Letto 757 volte

Il consigliere comunale e presidente della VII Commissione consiliare, Pasquale Terrani, esprime «grande soddisfazione, per l’attivazione dell’impianto di illuminazione pubblica stradale nella zona industriale di Brancaccio, via Filippo Pecoraino e nelle strade limitrofe.



L’attivazione dell’impianto – i cui lavori sono stati eseguiti grazie al finanziamento dell'assessorato regionale alle Attività Produttive tramite l'IRSAP – è di fondamentale importanza per questa parte di territorio che è fortemente transitata e nella quale ricadono tantissime aziende (Forum, Amazon, centri commerciali ecc.)



Un plauso all'Amministrazione comunale ed in particolare al Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per la sensibilità e la sinergia creata con l’assessore regionale alle Attività Produttive on. Edy Tamajo e l'Irsap per velocizzare al massimo l'attivazione dell'impianto, nell’interesse del territorio e per la sicurezza dei cittadini».

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!