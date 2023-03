Tari

Aumento Tari, Ferrandelli non partecipa al dibattito sulle nomine: ''Teatrino delle politiche spartitorie. Faremo barricate sui disservizi''

''A fronte di un servizio di raccolta e smaltimento non efficiente e che inizierei a chiamare disservizio, faremo barricate a tutela dei palermitani per impedire che le scelte di gestire discutibili vengano caricate sulle loro spalle'', dichiara Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/03/2023 - 10:25:48 Letto 792 volte

«Non ho voluto partecipare al dibattito circa il teatrino sulle nomine delle aziende controllate, comprendo che attenga al sindaco procedere a quelle più congeniali al governo dei processi, con buona pace spesso del merito e dei curricula. Metodo che non condivido e che attiene alla più vecchia delle politiche spartitorie. Ma sulla cinghia di trasmissione delle decisioni non intendo transigere. Caruso ad oggi parla per nome e per conto del sindaco, non mi interessa se manterrà la governance della Rap o se verrà sostituito, ed esigo chiarezza circa le dichiarazioni sull’aumento della Tari delle scorse ore.

Ho chiesto formalmente al presidente del Consiglio comunale di convocare in aula i vertici di Rap, l’assessore competente e gli uffici per fare chiarezza su questa vicenda. Dobbiamo verificare urgentemente il piano industriale e il budget 2023. L’amministratore unico di Rap ha sempre affermato che le nuove assunzioni, necessarie, erano dentro gli equilibri di bilancio e che non si richiedevano somme aggiuntive.

E su questa vicenda, a fronte di un servizio di raccolta e smaltimento non efficiente e che inizierei a chiamare disservizio, faremo barricate a tutela dei palermitani per impedire che le scelte di gestire discutibili vengano caricate sulle loro spalle».



Così dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Azione Fabrizio Ferrandelli.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!