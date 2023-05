Autonomia

Autonomia, Calderoli: ''La faremo in sei mesi. Alle Regioni strumenti per poter gestire i propri conti''

Ne è convinto il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli, secondo il quale in questo modo ''daremo alle Regioni gli strumenti per poter amministrarsi e gestire i propri conti''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2023 - 09:12:25 Letto 709 volte

"Faremo l'autonomia in sei mesi": ne è convinto il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli, secondo il quale in questo modo "daremo alle Regioni gli strumenti per poter amministrarsi e gestire i propri conti".

Il ministro ha spiegato che "il Partito democratico ha abolito la provincia perché perdeva sempre in quell'ente. Noi vogliamo che le province tornino ad essere elette dai cittadini".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Calderoli

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!