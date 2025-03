Avvio Raccolta differenziata al Centro Storico di Palermo: Martedì 7 gennaio distribuzione mobile dei Kit a piazza Beati Paoli

Raccolta differenziata

Avvio Raccolta differenziata al Centro Storico di Palermo: Martedý 7 gennaio distribuzione mobile dei Kit a piazza Beati Paoli

Martedý 7 gennaio, dalle ore 8 alle ore 12, prevista a piazza Beati Paoli una distribuzione mobile dei Kit.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2025 - 14:41:38 Letto 1489 volte

Per agevolare i residenti dell’area interessata dall’avvio del nuovo step di Raccolta Differenziata, previsto per il 10 gennaio 2025 in centro storico, in particolare, il quartiere 1 (Tribunale – Castellammare) e il quartiere 2 (Palazzo Reale – Monte di Pietà), si informa che di concerto con l’Amministrazione comunale, la prima circoscrizione e la SRR Palermo Area metropolitana, la RAP ha organizzato per Martedì 7 gennaio 2025, dalle ore 8 alle ore 12, a piazza Beati Paoli, una distribuzione di mastelli "mobile" con attività di informazione e comunicazione così da abbracciare la zona del mercato del Capo.

Si ricorda ai cittadini residenti (esclusivamente per le utenze domestiche) che rimangono sempre attivi per ritirare i Kit:

il Centro Comunale di Raccolta Picciotti - da lunedì a sabato, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), martedì, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi), domenica, dalle ore 07:00 alle ore 12:00.

Il Centro Comunale di Raccolta Basile - da lunedì a sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), mercoledì dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi).

La sede RAP di piazzetta Benedetto Cairoli snc - da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 7:30 alle ore 11:20.

Per le utenze domestiche (condomini da 8 o più nuclei familiari) e per le utenze commerciali sarà la Rap ad occuparsi direttamente di distribuire a domicilio i 4 contenitori carrellati da 240/360 litri.

Fonte: Ra

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!