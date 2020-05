Pesce sequestrato

Bagheria, sequestrati oltre 350 chili di pesce non tracciabile

Commercio illegale di specie ittiche: sequestrati 22 esemplari di tonno rosso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2020

I Finanzieri della Compagnia di Bagheria, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno sequestrato, in due distinti interventi effettuati in Bagheria, 22 esemplari di tonno rosso e 1 esemplare di pesce spada, per un peso complessivo di oltre 350 Kg.

In particolare, le Fiamme Gialle, dopo aver fermato due furgoni che circolavano nel centro cittadino, hanno ispezionato i mezzi rinvenendo all’interno degli stessi gli esemplari di "Thonnus Thynnus" - di cui in questo periodo è contingentata la pesca - privi dei documenti rilasciati dall’Autorità Marittima che ne certificano la tracciabilità nelle diverse fasi della filiera e il cui consumo, pertanto, risulta potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori e pone un serio pregiudizio allo sviluppo della fauna marittima.

Per quanto sopra i militari operanti hanno contestato ai responsabili, il mancato rispetto della normativa sulla rintracciabilità dei prodotti alimentari che prevede una sanzione fino a 12.000 €.

In un caso i Finanzieri hanno anche sanzionato un passeggero che circolava a bordo di uno dei mezzi fermati senza una valida giustificazione e, pertanto, in violazione delle prescrizioni vigenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Tutto il pescato sequestrato, risultato idoneo al consumo umano a seguito di analisi da parte del personale dell’A.S.P., è stato devoluto a Enti caritatevoli presenti sul territorio.

Fonte: Guardia di Finanza

