Bellolampo, avviate le attività di abbancamento dei rifiuti nella settima vasca

Bellolampo, avviate le attivitą di abbancamento dei rifiuti nella settima vasca

''Finalmente stiamo avviandoci con gradualitą verso la gestione ordinaria e verso l'auspicata normalitą'', ha detto il presidente della RAP Giuseppe Todaro.

02/11/2023

“Oggi, dopo avere completato tutti gli adempimenti tecnici e operativi di rito, l’Azienda ha iniziato a coltivare il primo lotto della settima vasca consegnato dalla stazione appaltante lo scorso martedì”. Lo comunica il presidente della RAP Giuseppe Todaro.

“Contestualmente, è stata avviata anche l’attività di pretrattamento meccanico del rifiuto presso l’ambito 5 del tmb, secondo quanto disposto dall’Ordinanza Sindacale emanata la scorsa settimana. Le attività sono state organizzate e scaglionate senza bloccare la raccolta e senza incidere sul normale svolgimento del servizio in città, che è stato espletato correttamente anche nelle giornate a cavallo tra la conclusione della vecchia e la nuova ordinanza firmata a fine ottobre (n° 203). Finalmente – conclude Todaro – stiamo avviandoci con gradualità verso la gestione ordinaria e verso l’auspicata normalità. Ringrazio per questo la Regione, il Comune e gli uffici di Rap per l’impegno e mi auguro che anche la cittadinanza colga l’occasione, isolando e stigmatizzando i comportamenti incivili che hanno penalizzato il lavoro di chi sta cercando con grandi sacrifici di migliorare il servizio. Se vinciamo questa scommessa, sarà tutta la città a trarne beneficio”.

Fonte: Rap

Fonte Immagine: Rap

