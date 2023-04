rifiuti

Bellolampo, ritardo consegna VII vasca. Randazzo: ''Preoccupati, Rap rischia extra costi non programmati per conferire in discariche fuori Palermo''

''Non basta richiedere commissari come ha proposto il sindaco Lagalla, ma serve una vera rivoluzione, eliminando i cassonetti e potenziando da subito la raccolta differenziata'', sottolinea Antonino Randazzo, consigliere comunale e capogruppo M5S.

«Continuano i ritardi per la consegna della VII vasca da parte della Regione. In assenza di una discarica e con il fallimento della raccolta differenziata che stenta a decollare siamo preoccupati per la tenuta finanziaria della Rap che probabilmente rischia di sobbarcarsi per il 2023 extra costi non programmati per conferire in discariche fuori Palermo i rifiuti non differenziati. Non basta richiedere commissari come ha proposto il sindaco Lagalla, ma serve una vera rivoluzione, eliminando i cassonetti e potenziando da subito la raccolta differenziata in tutta la città per ridurre drasticamente i rifiuti da conferire nelle discariche».



Lo dichiara Antonino Randazzo, consigliere comunale e capogruppo M5S.

Fonte: Comune di Palermo

