Benessere animale

Benessere animale, consigliera Raja: ''Consiglio comunale ha dettato una linea da seguire''

''Il benessere animale è un tema centrale, che deve portarci al raggiungimento di una serie di traguardi'', dichiara Viviana Raja, consigliere comunale della Democrazia Cristiana e componente della V commissione consiliare.

«Con l’atto di indirizzo approvato, con il quale si chiede al sindaco di non autorizzare più i circhi con animali, questo consiglio comunale ha chiaramente dettato una linea da seguire. Il benessere animale è un tema centrale, che deve portarci al raggiungimento di una serie di traguardi. Il nuovo canile, il Regolamento sul benessere animale e quello sulle area di sgambamento dei cani, la sostituzione delle carrozze a trazione animale con veicoli elettrici e tanti altri obiettivi prefissati non sono più solo argomento per pochi, ma una volontà che attraversa maggioranza ed opposizione».



Lo dichiara Viviana Raja, consigliere comunale della Democrazia Cristiana e componente della V commissione consiliare.

Fonte: Comune di Palermo

